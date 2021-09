Nicolás tiene 16 años y padece grave enfermedad: solicitan donaciones

Paraná Joven de 16 años padece leucemia y su familia pide ayuda para poder tratarlo

Analía Rusián es vecina de la familia de Nicolás Galarza. Se puso al frente de una campaña solidaria, recolectando donaciones, para ayudarles a sobrellevar este difícil momento.“La mamá de este adolescente me contó que está con su nene internado. Es una vecina de la zona. Su hijo es Nicolás Galarza, de 15 años. Hace tres meses que está internado, hace seis meses que empezó con su lucha. Ha estado entrando y saliendo de quirófano. Su mamá me comentó que están intentando arreglar su casita para dejarla lista para cuando él salga pueda tener un lugar acorde”, detalló Rusián aNicolás padece “leucemia, está con quimioterapias, luchando día a día”.Rusián se ha organizado solicitando que “la gente que es tan solidaria sume artículos de limpieza, alimentos no perecederos. Hay otros tres chicos que quedan en su casa esperando a su mamá y su hermanito. Ella está todo el día con su hijo que está internado y el papá del chico trabaja”, mencionó,“La semana pasada le hicieron cinco quimio y esta semana, cuatro”, destacó.“Todo suma. Lo que puedan colaborar es bienvenido y será llevado a su casa”, dijo además para pedir la colaboración de la comunidad.Las donaciones pueden acercarse a la casa de Analía Rusián , en calle Guttiérrez 1564 (durante todo el día). O comunicarse al teléfono 343 155145883.