Joven de 16 años padece leucemia y su familia pide ayuda para poder tratarlo

Nicolás Galarza, es un adolescente de 16 años, que padece leucemia, fue diagnosticado hace unos 20 días y en poco tiempo su salud de agravó notablemente. En este momento, el joven se encuentra internado en el Sanatorio del Niño y su familia necesita ayuda para poder tratarlo.Su madre, Andrea Goro, padecia cáncer de endometrio y debió ser intervenida quirúrgicamente hace unos días.Alcides Galarza, padre de Nicolás y esposo de Andrea contó anteque “Nicolás fue diagnosticado con Leucemia Linfoblastica Aguda, y el mismo día que lo internaron comenzaron las trasfusiones de plaquetas y glóbulos.”.En este sentido el padre señaló que “, tuvo serios problemas en su intestino delgado y en este momento continúa internado”., Nicolás tiene obra social, pero no cubre todo”, resaltó el padre.Galarza contó que junto a su familia atraviesan una situación muy compleja debido a que su esposa y madre de Nicolás también está enferma. “Necesitamos ayuda para costear todos los tratamientos porque ya no tenemos dinero”, expresó.Sobre la salud de Andrea Goro, sumó que “tuvo que realizarse una cirugía en su útero y cuello uterino, fue el mismo día era la cuarta quimioterapia de Nico”.A su vez detalló que, “antes mi esposa hacia pan y facturas y vendía en el barrio pero debido a su enfermedad ya no puede.”.CBU (nuevo banco de Entre Rios, Galarza Alcides Oscar)3860063805000046207624Alias: BOINA.TORRE.ALGANúmero telefónico de Alcides Oscar Galarza 343 154460619.