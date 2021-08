Los testimonios de los adolescentes que recibieron la vacuna contra el covid

En el marco del plan rector de vacunación contra el covid, este martes comenzó la aplicación de dosis a niños y adolescentes entre 12 y 17 años con factores de riesgo. La jornada se desarrolló en la Escuela Hogar.“Estoy muy contenta, me acompañó mi abuela”, dijo la primera adolescente que recibió la dosis de la vacuna contra el covid, Brisa aPor su parte, la abuela de Brisa, María Rosa dijo: “Estábamos esperando este momento, es muy especial. La vacuna brinda tranquilidad a toda la familia, Brisa se cuidó mucho durante la pandemia y ahora nos adaptamos de a poco a la nueva normalidad”.“Agustín al ser de riesgo teníamos todos los cuidados necesarios y salía muy poco, a veces jugaba en la plaza y por suerte se portaba muy bien”, sumó.Tras recibir la vacuna, los niños y adolescentes se sacan una foto con un visto marco rojo con dorad que decía “Yo me vacune”, junto con el carnet de vacunación.En el operativo de vacunación estuvieron presentes autoridades de Salud y la referente del Programa Provincial de Adolescencia, Fernanda Spessot, indicó que todos los chicos de 12 años pueden ir a la vacunación acompañados de un referente afectivo adulto, no hace falta que sean los padres o tutores.“En tanto a partir de los 13 años, todos los chicos que tengan capacidad de entendimiento pueden concurrir solos o acompañados”, explicó.En sintonía con esto, aclaró que "los jóvenes mayores de 13 años que tengan alguna dificultad cognitiva y los chicos de 12 años deben asistir con el modelo de consentimiento que está colgado en el portal de Nación o el de asentimiento en la página del gobierno provincial".