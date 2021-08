Comenzó en Entre Ríos la vacunación contra el Covid-19 a niños y adolescentes

Segundas dosis

Después se verá si se abarcará al grupo etario sin comorbilidades, porque eso es algo que define Nación”, comunicó ael subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, al mostrarse “contento porque avanza el plan de vacunación con nuevos grupos”. La jornada de inoculación comenzó este martes, desde las 12, en el Complejo Escuela Hogar “Eva Perón” de Paraná.; dentro del grupo con comorbilidades también se habían anotado algunos sin comorbilidades, los que quedarán para después”, indicó y remarcó que “lo importante es que es inscriban para darle un ordenamiento a la vacunación; los listados serán distribuidos a todos los departamentos”.“No habrá jornadas masivas de vacunación, sino que serán con otro formato; se organizarán los turnos para que sea una vacunación amigable y dinámica para que en el marco de la pandemia no haya aglomeración de personas”, anticipó Bachetti al comentar que se determinará qué días será en Paraná porque cada localidad tendrá su ordenamiento propio.Para dar comienzo con el proceso de inoculación de este grupo etario, se distribuyeron oportunamente desde el sábado las dosis de la vacuna Moderna en los 17 departamentos de la provincia.En esta primera instancia, se citó a un grupo de adolescentes con condiciones de riesgo que fueron inscriptos previamente durante el fin de semana en la plataforma digital disponible en la página web del Ministerio de Salud. “La plataforma es bastante amigable”, destacó Bachetti. “La inscripción es igual a la de los adultos,. Y en caso los chicos tengan dificultades, sí puede hacerlo algún adulto”, comentó.Es indispensable para recibir la vacuna estar inscripto en el registro https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E, lo cual permite que la estrategia pueda desarrollarse de forma ordenada y accesible. Además de expresar la voluntad, se requiere la presentación de una constancia de salud por condición de riesgo en personas de 12 a 17 años con comorbilidades y personas gestantes.Se aclaró que no es necesaria su presentación en las siguientes circunstancias: personas de 12 a 17 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o pensión no contributiva con Certificado Médico Oficial Digital (CMO) y adolescentes que viven en lugares de larga estadía.Es importante remarcar además que las constancias pueden ser emitidas y presentadas en formato papel o digital.“En la provincia se continúa con la aplicación de segundas dosis, la premisa para el mes de agosto porque tenemos que culminar los esquemas”, prometió el funcionario provincial.Consultado a Bachetti por la demora en la llegada de las segundas dosis de Sputnik V, éste informó: “En el Consejo Federal de Salud que se reunió ayer, prácticamente todas las jurisdicciones volvieron a plantear esta preocupación al ministerio de Salud de la Nación, y nos dieron tranquilidad respecto a que habrá una definición respecto a la llegada o la producción de los segundos componentes que se están produciendo en el país o por los esquemas combinados de dosis; hay que esperar que los laboratorios aprueben estas situaciones de combinación de dosis”.