Es paranaense, hace 5 años migró a Irlanda y trabaja en la red social Tik Tok

Javier Galizzi es un joven oriundo de Paraná, que desde hace cinco años decidió migrar a Irlanda, para buscar un futuro mejor y según sus palabras, “persiguiendo un amor, que no funcionó, pero venir hasta acá hizo que todo valga la pena”, apuntó el joven aÉl este momento vive en, que es una de las más importante del mundo. Allí se desempeña en el Área de Control de Calidad de los contenidos que se suben a la plataforma. “Soy como una especie de Policía cibernética que controla las cosas que los usuarios cargan”, relató. Además, señaló que trabaja desde la casa, con un horario flexible.Previo a este trabajo, Javier contó que se desempeñó en diversos rubros, “empecé en un lugar donde hacían sándwiches y de a poco me fui insertando en otros puestos laborales, también realicé un proyecto para googlemaps”.En sintonía con esto, el joven mencionó que en Irlanda las jornadas laborales son flexibles, “ahora están por incorporar trabajar cuatro días en vez de cinco y subieron la cantidad de vacaciones que dan por año. El salario mínimo es de unos 1.600 euros por mes y te alcanza para vivir bien”, detalló.Durante estos cinco años, Javier conoció a una joven colombiana con la que formó una familia y ahora tienen una hija de un año. “Son las vueltas de la vida, aca hay muchos latinos, es una comunidad grande”, destacó.Consultado sobre su vida en Dublín, Javier contó que una de las cosas que más le costó fue aprender inglés, ya que no tenía conocimientos previos en ese idioma. “La barrera idiomática es muy fuerte, pero aprendí a la fuerza para poder ingresar al mercado laboral”, sumó.“En Irlanda los paisajes son muy hermosos, la naturaleza es tan abundante que llama la atención”, manifestó el joven y reveló que desde que vive en Europa tuvo la posibilidad de viajar por el continente y conoce lugares como España, Alemania, Países Bajos, etc.Finalmente, detalló que con su pareja en un futuro piensan migrar a otro país del continente europeo, pero ya no está en sus planes establecerse en Argentina.