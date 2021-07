Otra vez, usuarios de colectivos se verán afectados: opiniones sobre la medida

Paraná Usuarios de colectivos quedan sin servicio este miércoles por paro de choferes

, pudo conocerregistró la opinión de la gente que este miércoles tendrá que "ingeniárselas" para concurrir a sus trabajos, a la escuela, a cumplir con sus obligaciones y buscar una manera alternativa de traslado, producto de la medida de fuerza del gremio de los choferes de colectivos.Otra pasajera, destacó: "Me mandaron por WhatsApp la información. Está bien; nadie trabaja gratis. Sé que nos complica a quienes nos manejamos en cole, pero es cierto que deben vivir. Al cole lo uso para la facultad, hago prácticas en salud. Me muevo en colectivo. Este miércoles veremos la posibilidad de compartir un auto, ver a alguien que vaya cerca"."No sabía nada, tenía planes para mañana, tenía que rendir. No sabía de la medida. En otras circunstancias le he pedido a un amigo o he ido caminando. Es un bajón, nos manejamos en cole y esto nos complica bastante. Uso las líneas 4, 8, 5, a veces el 24 de Oro Verde. Entiendo que no es culpa de ellos (los colectiveros), es entendible la situación porque no les están pagando", manifestó otro joven."Leí que habrá paro de colectivos. Pasa una vez más, es triste porque es un servicio y la gente está necesitando que funcione, pero también es triste que no les paguen, viven de un sueldo, me parece lógico que hagan una medida de fuerza porque es la forma de pelear por lo que les corresponde", aseveró otra mujer.