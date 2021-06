Graupel, el fenómeno que sorprendió a los paranaenses en medio del intenso frío

Video: Aguanieve en el barrio Paraná 90 Viviendas

La gélida jornada del domingo dejó nevadas en algunas zonas del país en las que pocas veces se produce este fenómeno, como en el sur de Santa Fe.En Paraná, a última hora de la tarde, vecinos reportaron la caída de pequeños granos de hielo. Al respecto, la vocera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Cindy Fernández, señaló aque se habría tratado de graupel y marcó las diferencias con la nieve.La especialista indicó que “sobre el noroeste de Buenos Aires y el sudoeste de Santa Fe hubo reporte de caída de copos de nieve. Duró pocos minutos, pero entre la lluvia hubo un breve período de estos copitos de nieve”.Aclaró que “de la zona de Paraná, alrededores y el resto de Entre Ríos no tuvimos ningún reporte”.Sobre esto explicó que “no son ni más ni menos que las gotas de lluvia que se congelan cuando van cayendo hacia el suelo. Es decir, de la nube parte una gota de lluvia, pero en el camino se encuentra con una capa de aire que está muy fría y la gotita pasa a ser hielo. Llega al piso como un granito muy chiquito del tamaño de una lenteja o de un grano de arroz. No es nieve debido a que de la nube no parte como copo de nieve”.