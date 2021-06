Nuevo retorno a las aulas: cómo se vive en las escuelas de Paraná

Sociedad Este martes en Entre Ríos vuelven las clases presenciales en todos los niveles

Con la vuelta a las aulas en todas las instituciones educativas de la provincia, para todos los niveles,visitó las instalaciones de la técnica Nº100 “Puerto Nuevo” y la secundaria Nº91 “De la Baxada” de Paraná a los fines de conocer cómo transitan este nuevo retorno a la presencialidad.el rector de la escuela técnica Nº100 “Puerto Nuevo”, Silvio Rodríguez Reindl.En la oportunidad, el directivo aclaró que el dictado de clases, a través de la metodología por burbuja, “no quita que los alumnos no puedan tener clases todos los días, porque en los cursos numerosos, los primeros 15 vienen a la mañana y los otros, a la tarde. Y en la semana siguiente, rotan para que permanentemente estén en contacto con la institución, es decir que nunca dejan de tener presencialidad”.Con la vuelta a las aulas, desde el Consejo General de Educación se estableció que se considerará “inasistencia injustificada” al dictado de clases bajo modalidad virtual. En tanto, desde los sindicatos que nuclean a los docentes ratificaron la continuidad del trabajo no presencial para la semana del 22 al 25 de junio, en medio de la segunda ola de Covid-19.En ese sentido, Rodríguez Reindl anticipó que “la mayoría de los directivos cargaría las inasistencias y las enviará a Legales del CGE para que se determine si es válida o se retira la falta”.Asimismo, aclaró que ante, la falta de los profesores, éstos “no tienen reemplazo porque para eso se necesita una inasistencia del docente de más de 14 dias, y esta situación es día a día”.Para Rodríguez Reindl, ante la disputa entre el CGE y los sindicatos, “se perjudica al alumno”. “Les pregunto a los dirigentes gremiales, Matemáticas y Lengua se pueden enseñar de forma virtual, pero en los talleres, cómo se les enseña a manejar una máquina de forma virtual. No les podemos pedir a los padres que tengan un taller en la casa con el peligro que ello conforma, por las máquinas, y si no tienen un personal adecuado para que le enseñe”, argumentó el rector de la escuela “Puerto Nuevo”, al lamentar que “los chicos están perdiendo muchísimo con esta situación”.La institución finaliza la mudanza de las herramientas de los talleres, “gracias a la solidaridad de los docentes y algunos alumnos”. Y solo resta el canal de experiencia hidrodinámica, el que aguarda fondos de inversión para ser ultimado.En tanto, desde la secundaria Nº91 “De la Baxada”, la rectora Laura Bolontez aseguró que “el regreso al aula ha sido difícil”. “Los chicos, durante todo el fin de semana, estuvieron preguntando a través de los grupos de WhatsApp qué burbuja volvía y qué docentes, porque las resoluciones salieron el sábado y varias instituciones tuvieron que resolver esas cuestiones durante el fin de semana”, explicó.Bolontez comunicó que a esa institución educativa volvieron a la presencialidad los de 6º con algunas materias. “La vinculación es muy importante, sobre todo para los adolescentes, porque la virtualidad les quitó el contacto con sus compañeros y sus docentes, siendo que es el último año en el establecimiento”, comentó al respecto.“Matemáticas e Inglés son las materias que cuestan a los alumnos, además materias de las ciencias exactas, como Física y Química”, sostuvo la directiva al dar cuenta que “se complicó que los estudiantes muestren sus actividades a través de la virtualidad porque a muchos nos les gusta que los filmen para las cosas de la escuela”.“Hubo muchos padres que decidieron colocar a sus hijos en el mismo curso que estaban en el año pasado porque los chicos habían abandonado”, alertó al agregar que “hay varios alumnos bajo promoción acompañada: envían trabajos para evaluar si recuperan lo dado el año pasado”.Punto aparte, mencionó que, durante la virtualidad, los docentes no concurrieron a la escuela, pero los directivos sí. “La institución siempre estuvo abierta, porque también se entregaron 290 bolsones de alimentos durante ese período”, reveló.