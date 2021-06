Club de Leones libera su señal de wi-fi para que alumnos puedan bajar las tareas

El Club de Leones Paraná Parque Urquiza decidió liberar su wi-fi para que los alumnos de la escuela Comercio 2 puedan bajar sus actividades, desde la puerta de la sede o hasta donde llegue el alcance de la señal.Ayelén Montivero, presidenta de la entidad, explicó que la iniciativa surgió a través de una charla con la directora de la Comercio 2 “que estaba con la incógnita de qué hacer con los gurises que no tienen conectividad. Ella misma en su empresa familiar empezó con esta idea y dijimos por qué nosotros no. Como la secretaría sólo está abierta por la mañana y se iba a complicar pedir la contraseña, optamos por liberarlo”.La señal de wi-fi está libre las 24 horas. “Si bien nuestro módem no es muy moderno, estamos dando lo que podemos y tratarnos de ayudar a los estudiantes que tienen dificultades para hacer sus tareas”, agregó.Sobre el alcance, indicó que “delante de la sede es muy buena y al costado cae un poco, pero damos lo que tenemos”.Consultada sobre la repercusión que ha tenido este gesto, Montivero dijo que los sorprendió la cantidad de veces que se compartió el posteo en las redes sociales donde se hacía el anuncio. “No esperábamos tanto y la gente es muy agradecida”, destacó.Recordó que este sábado habrá un Feria Americana, a la cual se pueden sumar emprendedores de la zona. Será de 9.30 a 14 en la sede de Santos Domínguez y Pacto de Unión Nacional.También está prevista para este sábado la venta de un locro con el objetivo de recaudar fondos para la compra de anteojos, ya que tienen muchos pedidos. La porción cuesta 350 pesos y dos por 600 pesos. “Pedimos que traigan su recipiente porque tenemos un programa sobre medio ambiente y tratamos de usar la menos cantidad de descartables posibles; quien traiga su recipiente tendrá un regalito”, dijo la titular del Club de Leones Paraná Parque Urquiza. Las porciones se pueden reservar en la sede, al teléfono 4349973 o por Facebook.