Protesta: organizaciones sociales exigieron “salarios acordes a la realidad”

Organizaciones sociales se manifestaron frente a Casa de Gobierno para exigir mejoras salariales y celeridad en el plan de vacunación contra el covid. “Realizamos actividades en reclamo de una situación insostenible, tanto para los que tienen trabajo como los que no. Pedimos que la vacuna llegue más rápido a todos los sectores porque es alarmante la situación de los trabajadores”, dijo uno de los referentes, Cesar Baudino aEn este sentido, sumó: “Pedimos un salario acorde a la realidad y no a lo que se está pagando que ronda el umbral de la indigencia, más que nada para los movimientos sociales. Vamos a estar permanentemente en la calle porque la necesidad hace que hoy estemos acá”.Por su parte, Nadia Burgos, referente del Movimiento de Izquierda sentenció: “Hay un brutal ajuste que los gobiernos están realizando a los trabajadores y los conflictos se ven en todo el país, por eso es necesario que se dé una unificación y pelear por estos reclamos”.“El 80% de los trabajadores estatales y docentes en Entre Ríos quedaron por debajo de la línea de la pobreza por una paritaria que se pactó y no se dialogó con los trabajadores”, mencionó. “Además, solo un 25% de los entrerrianos tienen la vacuna (contra el covid), y hay producción nacional pero no se hace una distribución (rápida) por una decisión política”, explicó y continuó: “Creemos que se deben expropiar los laboratorios que hace producción nacional y así vacunar a toda la población”.En tanto, Gisela integrante del Polo Obrero, dijo que “pedimos que se vacunen contra el covid a todas las personas que y trabajan en los comedores porque son una cantidad de personas”.