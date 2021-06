Vacunación a personas entre 50 y 59 años sin comorbilidades: “Es una esperanza”

Tal y como estaba previsto se desarrolló otra jornada de vacunación masiva contra el coronavirus en el Hospital de La Baxada, Dra. Teresa Ratto de Paraná. En esta ocasión, se otorgaron 300 turnos para personas entre 50 y 59 que no poseen comorbilidades y fueron inoculados con la dosis de Astrazeneca.pudo dialogar con algunos de ellos, que manifestaron su alegría por recibir la primera dosis de la vacuna.y añadió que “es una tranquilidad, porque en este momento somos el grupo más afectado, nunca deje de trabajar pero siempre tuve los cuidados necesarios y trato de tener poco contacto con las personas en general”.“Trabajo en un consultorio médico, esto es una tranquilidad y estaba esperando la vacunación”, sumó una mujer. Además, señaló que las personas van menos a los consultorios, pero “es un riesgo”.En tanto, otra mujer manifestó que “este año fue terrible, cuido a dos abuelos, ellos transitaron la enfermedad y nos tuvimos que aislar todos, la inmunización es lo mejor”.“Ayer me llegó la notificación con el turno, me siento muy feliz. La vacuna es una ayuda, pero hay que seguir cuidándonos con el barbijo, distancia y alcohol”, valoró una mujer.“Es un alivio, soy docente y estaba muy preocupada con todo esto que ocurre, me despertaba durante la noche pensando en que me podía enfermar. El covid le está afectado a personas muy jóvenes y es algo que preocupa realmente”, sumó una trabajadora de la educación. Además, destacó que “perdí a un compañero de trabajo y es muy feo”.