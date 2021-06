Jornada de vacunación en San Benito: aplican primera dosis a mayores de 60

El Plan Rector de Vacunación Covid-19 en Entre Ríos, avanza esta semana, con la inmunización a los distintos grupos de riesgo. Este miércoles, se llevará a cabo en la ciudad de San Benito, una jornada especial de vacunación a diferentes personas dentro de la población objetivo.

Este miércoles 9 de junio, en el Club Atlético y Social San Benito (frente al centro de Salud), inocularán a mayores de 60 años que no hayan recibido aún la primera dosis contra el coronavirus, se confirmó Elonce.



La convocatoria es para este miércoles, de 9 a 13 y está dirigida a personas que tengan más de 60 años, y que por alguna razón, no hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Se aplicarán primeras dosis de la vacuna contra el Coronavirus, se debe asistir con DNI y no es necesario que cuenten con turno previo.