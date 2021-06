Casa por casa, informaron sobre la vacunación contra covid en barrio El Perejil

Personal municipal recorrió la zona para informar e identificar a las personas que se encuentran en el rango de vacunación contra el Covid 19 y aún no accedieron o no pudieron registrarse para hacerlo.



El operativo, que se realiza en el marco del Programa Cuidarnos, Fortalecimiento en tu Barrio, estuvo a cargo de la Subsecretaría de Salud Comunitaria, acompañado por el Nodo Epidemiológico de Paraná y profesionales del Centro de Salud Kentenich, a cuya área programática pertenece el barrio.



Durante la tarea, que se desarrolló casa por casa, se realizó un registro con el fin de informar a los y las vecinas sobre el acceso a la salud y sus derechos. Esta recorrida se hizo junto a una referente del barrio que está al frente de un merendero y es "quien conoce la realidad de su gente y nos indica donde tenemos que llegar con las medidas, la información y la posibilidad de registrarse para la vacuna”, destacó Nadia Ahumada, directora de Municipio Saludable.



El Centro de Salud realiza el registro y solicita el turno para las personas que no se registraron para la vacunación y desean hacerlo. "Nuestro trabajo, como Estado municipal, es acompañar y fortalecer la estrategia nacional y provincial, haciendo accesible que las vacunas lleguen al territorio. Hoy detectamos muchas personas mayores y varias con factores de riesgo como obesidad, diabetes o enfermedades cardiovasculares. Algunas estaban en conocimiento que se estaba vacunando; pero no sabían cómo registrarse o no tenían acceso para hacerlo, así que tuvimos una respuesta positiva, reconociendo un Estado presente”, agregó Ahumada.



“Cuidarnos, que es un programa municipal, entiende a la salud de manera integral, como un derecho humano y promueve generar todos los resortes y las políticas necesarias para el acceso de toda la población”, acotó la subsecretaria de Salud Comunitaria, Micaela Rey.