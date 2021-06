Justina “nos dejó algo grandioso: tener una oportunidad”, dijo su mamá

Pandemia y trasplantes

El día a día de Paola

Justina, según su mamá

El 30 de mayo se conmemoró el Día Nacional de Órganos y Tejidos. Paola Stello, mamá de Justina, la nena de 12 años que falleció en el 2017 esperando un trasplante de corazón y que inspiró la Ley Justina, dialogó con, mientras ella esperaba un trasplante que no llegó. Cuando ella falleció, nos pusimos a trabajar en los caminos que había para poder concientizar sobre la donación de órganos”, expresó aPaola.La promulgación de la Ley 27.447, establece que todas las personas mayores de edad son donantes, a menos que se exprese la negatividad. “Es una ley generosa, como lo era Justina. Hicimos ciertas modificaciones, donde lo más importante,Y agregó que “sabemos que para los familiares que pierden un ser querido, no es para nada fácil decidir sobre la donación de órganos.Según se supo, "la negatividad estaba en un 60% y después de la ley, bajo un 40%". Sin embargo, cabe aclarar que el rechazo a donar órganos se está dando principalmente en los menores de 18 años, "porque en esos casos los que tienen que decidir son los padres".Paola, remarcó que JustinaA través de sus palabras, visibilizamos la importancia de la donación de órganos para que todos tengamos una oportunidad”.“Todavía no tomo dimensión de la ley que lleva su nombre. Es algo que va a quedar para toda la vida. Siento mucha tranquilidad, tengo la certeza de que lo que pasó con Justina, pasó por algo.Paola destacó que en el país“La pandemia dificulta mucho las cosas, porque una persona que murió por covid no puede ser donante”.Después de que se promulgó la ley “las cifras de los trasplantes aumentaron mucho. Con la pandemia disminuyeron un poco, pero siguen creciendo. Es un montón para lo que fue la ley, pero no para lo que necesitamos en el país”.La mujer, se refirió a sus días sin Justina. “Obviamente para las personas que perdemos un hijo, la vida cambia 180º, no soy la misma.“No hay que perder las esperanzas, hay que vivir con alegría. Tengo dos hijos más que son mi motor. Obviamente que tengo mis momentos y mi intimidad con respecto a la pérdida de mi hija y no es fácil”, señaló.El proceso de espera “es diferente en cada persona y cada personalidad. Es angustiantes y se viven momentos de incertidumbre porque uno no sabe cuándo va a llegar el trasplante”“Cuando un paciente entra en lista de espera, es porque no está bien, ese proceso para algunas familias es más corto y positivo, pero para otras más largo y también positivo o como a nosotros, que fue extremadamente largo y termino con el deceso de Justina. Pero nosotros estuvimos muy acompañados y siempre tuvimos mucha fe”,En ese momento, Justina se deterioraba día a día y como mamá tenía que mantenme firme y con esperanza, porque es lo que uno le tenía que brindar al familiar. Hay que tener fe y saber que todo llega”.Justina “era súper pizpireta, le encantaba tener mucho amigo.La niña “siempre fue muy alegre y muy optimista”.Siempre tenía buena actitud y seguía adelante”, finalizó.