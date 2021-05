Por las restricciones, se suspendió la 32º Peregrinación de los Trabajadores

Colecta solidaria

Bajo el lema "Madre del pan y la salud, te suplicamos no nos sueltes de tu mano", este domingo se iba a realizar la tradicional Peregrinación de los Trabajadores al Santuario de Schöenstatt, pero debido a las restricciones por la pandemia, no se desarrollará. En este momento, los organizadores informaron que aguardan nuevas medidas para definir la próxima fecha.“La peregrinación estaba prevista para este domingo, y por motivo de las restricciones fue suspendida”, dijo José María uno de los referentes del santuario, aLa peregrinación se desarrollará de manera online y habrá una misa presencial. En este sentido, destacó que “este año pediremos por los que no tengan trabajo y que no se cierren más pymes”.Por otro lado, el voluntario informó que junto con Cáritas de las parroquias Santa Lucía y Nuestra Señora de Guadalupe llevan a cabo una colecta para juntar frazadas.“Son para repartir entre los barrios San Martin, Villa María, Los Hornos, Humito, Kilómetro III, Mosconi Viejo, I y III, Barrio Balbi, Floresta, Los Berros y Antártida Argentina”, sumó.Los interesados en colaborar pueden comunicarse con las parroquias Guadalupe y Santa Lucía o la Pastoral Social de Paraná“Tenemos como objetivo juntar frazadas y estamos muy agradecidos porque colaboran de diversos lugares de la provincia como Seguí, Hasenkamp, Las Tunas, Tabossi”, culminó.