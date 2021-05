Cómo llevar a cabo una dieta saludable en época de bajas temperaturas

Ingredientes



Preparación

Las bajas temperaturas y el confinamiento, obligan a que las personas estén más tiempo en sus hogares y según, las declaraciones de la nutricionista Elvia Marcó a"eso genera que consumamos alimentos cargados de calorías, en invierno se come más, tomamos menos líquidos y realizamos menos ejercicio".En este sentido, resaltó que "muchas veces en invierno nos pasamos de la raya con las comidas que consumimos, que si bien son caseras contienen gran cantidad de calorías"."Siempre hay que tener en cuenta que en inverno se gastan calorías, pero eso no genera que bajemos de peso, hay que tratar de mantener el peso, para luego en poder quemar en verano esas calorías ganadas", detalló la nutricionista."Una de las cosas fundamentales para tener una dieta equilibrada durante el inverno,, etc", resaltó.Otro consejo que dio fue: "Es fundamental ya que muchas veces la deshidratación se confunde con hambre, y hace que consumamos muchas calorías. Al agua la podemos tomar, en mate, te y test"., entrenar mejora la salud mental, ayuda a mantener l temperatura corporal, quemamos calorías, y muchas cosas más", dijo la especialista en nutrición.Al finalizar brindó la? 200 gramos de lentejas secas.? 1 lata de porotos manteca? 2 cebollas blancas grandes.? 2 puerros.? 2 cebollas de verdeo.? 4 pencas de apio.? ½ morrón rojo grande.? 1 puñado de perejil fresco.? 2 caldos de verduras light.? Una pisca de comino.? Una cucharadita al ras de ají molido.? 1 cucharadita colmada de pimentón rojo.? SalPaso 1: Dejar las lentejas en remojo en agua hasta que la cubra y un poquito más, mínimo 4hs. Si es posible toda la noche.Paso 2: Pelar, lavar y cortar la verdura en pequeños trocitos. 40 minutos antes de comer colocar las verduras en la olla con un litro de agua y los caldos de verdura.Paso 3: Una vez que hierva colocar las lentejas escurridas. Cuando levanta hervor de nuevo bajar el fuego un poquito y tapar. Cocinar unos 20 a 30 minutos o hasta que las lentejas estén tiernas.Paso 4: Apagar el fuego. Agregar los porotos manteca y los condimentos y rectificar la sal.Paso 5: Al servir espolvorear con perejil picado