Femer decide el viernes si acepta la propuesta de aumento del Iosper

En la reunión de Consejo Directivo que se realizará este viernes a las 11, la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) decidirá si acepta o rechaza la propuesta de aumento que el Iosper elevó la semana pasada y que contempla un incremento del 10 por ciento para todos los prestadores a partir de agosto, confirmó el secretario de la Federación, Fernando Vázquez Vuelta-



“Recibimos la propuesta por parte del Iosper, y si bien se han incluido algunos de los nomencladores solicitados por las organizaciones médicas, dista mucho de lo que se había reclamado durante las reuniones que hemos mantenido”, indicó.



No obstante, adelantó que los diferentes círculos médicos de la provincia evaluarán durante esta semana la propuesta recibida, de cara a la reunión de Consejo Directivo que se llevará a cabo este vienes a las 11.



“Sabemos que estamos en una negociación y que tal vez no se consigan todos los puntos exigidos, pero los médicos esperaban un poco más”, aclaró y agregó: “Después de analizar la propuesta, los presidente de los Círculos Médicos decidirán este viernes si aceptar o no la propuesta”.



La propuesta de Iosper



El presidente del Directorio Obrero del Instituto Obra Social de Entre Ríos, Fernando Cañete, entregó el pasado viernes una propuesta valorizada del trabajo realizado por los equipos técnicos.



En ese marco, anunció que habrá un incremento de un 10% para todos los prestadores del Instituto desde agosto y propuso el análisis del ordenamiento del Codificador de Iosper. Así, los prestadores recibirán este año un 40% de aumento. (APF)