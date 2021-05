El plantel de Boca está en Paraná y ya piensa en el duelo frente a Patronato

Boca llegó al aeropuerto de Paraná pasadas las 21.30 de este viernes. El equipo de Miguel Ángel Russo enfrentará a Patronato este sábado a las 18, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la 13 fecha de la Copa de la Liga Profesional.Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el Xeneize quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes, ya que además tiene su lugar asegurado en los cuartos de final. En tanto el Rojinegro necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.Es la tercera vez que Boca juega en Paraná desde que Patronato está en Primera División. En los dos partidos anteriores, el Xeneize se impuso por 2 a 0.El árbitro designado para el encuentro de este sábado es Hernán Mastrángelo.registró los preparativos para la llegada del plantel a la ciudad. Desde la Policía diagramaron un operativo de seguridad especial con estricto protocolo.El equipo Xeneize llegó en un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas. Para cumplir con el protocolo, los jugadores se repartieron en dos colectivos. La utilería y elementos deportivos fueron trasladados en traffic.Los jugadores concentran en el Hotel Mayorazgo, como en cada ocasión que estuvieron en Paraná. Esta vez, por cuestiones vinculadas a la pandemia y con el objetivo de garantizar el distanciamiento y otras medidas, los hinchas no pudieron acercarse a saludar al plantel. Sin embargo, colocaron pancartas alentando al equipo.En la zona del Parque Urquiza, la Policía colocó vallas y efectivos controlaban que no haya fanáticos en los alrededores. Asimismo, días atrás, se confirmó que los jugadores no iban a bajar a firmar autógrafos, como comúnmente hacían.No obstante y ante estas medidas,supo que los hinchas se apostaron en distintas calles de la ciudad para ver pasar los colectivos con sus ídolos.Miguel Ángel Russo le dará la chance de debutar a dos de los juveniles del club: el defensor Renzo Giampaoli y el mediocampista Ezequiel Fernández.Además, Marcos Rojo y Jorman Campuzano viajaron a Entre Ríos luego de haber superado el período de contagiosidad tras ser positivos de coronavirus, más allá de que los hisopados que siguen marcando la presencia del Covid-19. En tanto, otra de las novedades de la delegación es el regreso Diego González tras casi cuatro meses afuera de las canchas por la lesión que sufrió en la final de la Copa Maradona ante Banfield.El posible equipo de Boca tendrá a Javier García; Nicolás Capaldo, Giampaoli, Marcos Rojo, Frank Fabra; Gonzalo Maroni, Campuzano, Ezequiel Fernández, Agustín Obando; Exequiel Zeballos y Franco Soldano.En tanto, Patronato formará de la siguiente manera: Matías Ibáñez; Marín, Gissi, Rolando García Guerreño y Gustavo Canto; Gabriel Gudiño, Franco Leys, Héctor Canteros y Bandiera; Arias y Sebastián Sosa Sánchez.