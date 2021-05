Escuela de Paraná afirma que las clases virtuales "son prácticamente imposibles"

Pronto a que en las escuelas de la capital entrerriana vuelvan a las clases presenciales, el director de la escuela Obispo Gelabert y Crespo, Edgar Centurión, dijo a Elonce TV que "estamos con todas las ganas y poder brindar el mejor servicio posible".



Según detalló el director las burbujas escolares se diagramaron de acuerdo a la cantidad de chicos por grado y al espacio áulico. "Algunos trabajan una semana en las aulas y la otra desde casa", y destacó que no se han registrado casos de coronavirus en la institución.



En cuanto a las semanas que los niños no asisten a clases, el director reveló que "la virtualidad es prácticamente imposible, ya que los chicos están en contexto de vulnerabilidad, donde tienen las necesidades básicas insatisfechas, como salud, un techo y comida. Es por ello que buscamos la manera para mejorar la situación y que ellos puedan recibir la educación correspondiente".



A la escuela asisten unos 200 alumnos de los barrios Belgrano, Presidente Perón, La Delfina y Villa 351. 200 alumnos.

"Nuestra escuela al ser de jornada completa hace que se genere un vínculo muy fuerte con los estudiantes y eso favorece el vínculo de enseñanza aprendizaje y tenemos un apoyo muy grande de las familias", valoró.



Consultado sobre los módulos alimenticios, dijo que "trajo aparejado una serie de dificultades porque no todos los chicos traen una merienda para comer en la escuela, y es algo que duele mucho", además indicó que al director de Comedores Escolares que les otorgue una merienda para que puedan repartir a los niños en mientras están en la escuela".



"Tratamos de brindarle lo mejor posible desde la comunicación emocional y formarlos como sujetos críticos, responsables y autocríticos buscando el beneficio colectivo", sostuvo.