Comercios y el horario de atención: una recorrida por los barrios

En el marco de las nuevas medidas adoptadas para frenar los casos de coronavirus, se dispuso en la capital entrerriana, y por el término de una semana, el horario corrido para el sector comercial: de 9 a 18 horas.Durante la pandemia, la discusión por esta modalidad, fue eje de debate en el sector y hay voces a favor y en contra.En esta semana,estuvo recorriendo los comercios del centro y de los barrios. En los primeros gana más adeptos el horario corrido, y en los segundos, se opta más por hacer un corte a la siesta.En el caso de San Agustín, la encargada de una tienda de ropa para mujeres, contó: “En el barrio no hacemos el horario corrido, no se puede porque no hay circulación, está todo muy quieto y entonces se presta al peligro”.En su caso, y que se replica en muchos otros comercios, atienden de 9 a 13, y reabren a las 16. “Nos quedamos hasta las 18.30. Además tenemos el supermercado que está hasta las 21 y por ahí nos quedamos hasta más tarde para aprovechar el movimiento”, dijo y agregó que “el horario pico en que la gente sale a comprar es a las 17”.Por otra parte, dio cuenta que “con los primeros fríos, se activaron las ventas. La gente salió a comprar pantalones, remeras manga larga. Fue un buen día”.Desde una despensa también indicaron que “seguimos teniendo el mismo horario”. Cierran a las 13 y abren cerca de las 17.En la zona de barrio Rocamora, el panorama es similar al de San Agustín. La mayoría de los comercios mantienen el horario cortado ante el poco movimiento que hay a la siesta. Cierran a las 13 y reabren a las 15 hasta las 18, según lo dispone la norma que rige hasta este viernes 9 de mayo.