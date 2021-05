Día de Star Wars: paranaense integrante de “Legion 501” fabrica trajes y muñecos

Video: Guillermo Barreto, apasionado de la saga Star Wars, integra La Legión 501

Guillermo Barreto tiene 46 años, vive en Paraná y trabaja en su pequeño taller artesanal de afilado de herramientas. Tiene una pasión que comparte con miles de personas en el mundo: es fanático de Star Wars desde los 12 años y en su hogar, tiene un museo de Star Wars con réplicas de los trajes y muñecos de la película hechos por sus propias manos.Este martes, se celebra el Día de Star Wars. El 4 de mayo se explica por el juego de palabras que se crea al pronunciar la fecha en inglés: se pronuncia “May the fourth”, en ese idioma, cuya sonoridad es muy parecida al famoso “may the force be with you”, es decir, “que la fuerza te acompañe”.En 1979, la política conservadora Margaret Thatcher ganó las elecciones del reino Unido. Aquel día, un 4 de mayo, el diario London Evening News tituló su edición con esa misma frase “may the force be with you”, pero sustituyendo “force” por “fourth”.“Cuando vi la película por primera vez fue fantástico y ahí comenzó mi fanatismo. Al tiempo, me armé un traje y me uní a la Legion 501, que son los malos, pero hacemos cosas buenas. Este grupo internacional se formó en 1997 por Albin Johnson y tuvo el visto bueno de George Lucas. Con el correr de los años, el grupo se volvió más grande y realizamos acciones del bien”, contó aGuillermo.Al respecto, dijo que “hacemos actos de beneficencias, vamos a hospitales de niños, donaciones, colectas de sangre, entre otras. En Argentina somos alrededor de 510 legendarios y mi sueño es poder asistir a una, la convocatoria más grande de todo el mundo de Star Wars. Se realiza en Estados Unidos o Europa”.