“Hay que cuidarse y cuidar a los niños”, dijo directora de escuela Pueyrredón

Silvia Persolja, directora de la escuela Nina Nº 8 “Juan Martín de Pueyrredón” de la ciudad de Paraná, habló consobre la medida del gobierno provincial de suspender las clases por esta semana y si han tenido casos en el establecimiento.“Estamos en un lugar privilegiado como es el parque, las aulas son amplias y tienen muy buena ventilación, con ventanas de ambos lados y no hemos tenido casos originados en la institución de ningún docente. Si hubo algunos aislados o positivos pero no han venido a esta escuela”, expresó y sobre los alumnos, dio cuenta que “hubo casos de los padres que han sido contacto estrecho, no los alumnos en sí y no han venido a la escuela, pero son los menos”.La escuela Pueyrredón tiene actualmente una matrícula de 320 alumnos.Persolja contó que la semana en que la burbuja determinada no asiste a la escuela, les entregan a los chicos las actividades para realizar ya que la mayoría de ellos no dispone de computadora o impresora para poder cumplir con las tareas y tampoco lo pueden hacer con celulares.La docente destacó que los padres “siempre vienen y buscan las actividades impresas”, modalidad que se implementa desde el año pasado.Finalmente, la directora de la escuela Pueyrredón indicó que la decisión de suspender las clases por esta semana “me parece bien porque hay que cuidarse y cuidar a los niños”.