Horario corrido en Paraná: comerciantes pedirán la extensión hasta las 19

Los argumentos de la Cámara

La Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná comunicó que acatará la medida dispuesta por el gobierno provincial, la cual establece que, por el plazo de siete días, el horario comercial será de 9 a 18 en la capital entrerriana. Sin embargo, manifestaron su “disconformidad a la profundización en la restricción horaria”.“La decisión es acatar el decreto provincial, aunque la mayoría de los comerciantes no está de acuerdo porque el foco de contagios no pasa por los negocios. Y pedimos la extensión horaria para que, respetando la jornada laboral de ocho horas, cada uno pueda manejarse como mejor le resulte de acuerdo a sus ventas”, comunicó ala presidenta de la Cámara, Betiana Curiotti.“La situación actual de contagios no tiene relación con la actividad comercial, porque los negocios no están repletos de gente, se cumplen todos los protocolos y el transporte urbano tampoco significa un problema con respecto a los empleados de comercio porque la mayoría se arregla de otra manera para venir a trabajar”, agregó a el vocal de la entidad, Marcelo Ruggeri. “Nos restringen las ventas, siendo a las 18 es la hora en la que la gente empieza a venir al centro”, argumentó.Según coincidieron los comerciales, de 9 a 20, “se trabaja bien, sin amontonamientos y ningún motivo relacionado al aumento de los contagios”.“Pedimos que nos dejen trabajar en horario extendido, pero hay negocios que, por el rubro, el esquema de ventas y el lugar, no les conviene el horario corrido y un comercio obligado a hacer un horario, sin clientes, no es viable”, explicó al avizorar: “Habrá cada vez más locales vacíos si seguimos trabajando de esta manera”.- Los contagios no se han dado nunca en los locales comerciales, está de más decir que se cumplen a rajatabla todas las normas y protocolos vigentes.- El transporte público tampoco es un foco de contagio en nuestra ciudad. De acuerdo a los establecido desde el inicio de la pandemia por el gobierno municipal, los empleados públicos ingresan a las 7 hs, los bancos realizan su apertura a las 8 hs y comercios a las 9 hs por lo tanto hay una organización escalonada para que se cumpla el distanciamiento en cada viaje.- Es de público conocimiento que en otras localidades hay mayores contagios en relación a la cantidad de población, por lo tanto no entendemos porque es la ciudad de Paraná la única perjudicada con estas medidas.- Irremediablemente se generará una caída aún mayor en las ventas, respecto a la que venimos sufriendo hace 14 meses y es claro y evidente el colapso de la actividad comercial por los cierres de locales y la insostenibilidad de puestos de trabajo.- Analizamos como próximo paso, la imposibilidad de hacer frente al pago de obligaciones mensuales, como impuestos, aportes y otros tantos que ahogan día a día al comercio y que no recibe ningún tipo de ayuda del estado."Por lo expuesto anteriormente y con la preocupación de poder abrir nuestras puertas con normalidad para mantener los puestos laborales, acataremos dicha medida por el plazo único de 7 días, luego de lo cual volveremos a los horarios comerciales habituales”, argumentaron comerciantes del microcentro paranaense.