Drugstores de Paraná denuncian que los obligan a “cerrar antes del horario”

Paraná Pizzería denunció que la policía los obligó a cerrar antes de lo permitido

Comerciantes que tienen drugstores, se convocaron para expresarse respecto a la interpretación del decreto de la provincia, en PAraná. Denuncian que los obligan a cerrar antes del horario ya que no “los consideran esenciales”, supoComerciantes denunciaron que el día sábado, los policías ingresaron a sus negocios y los obligaron a cerrar antes de tiempo. El hombre comentó que “los uniformados se bajaron con el acta y no explicaron nada. Solamente nos notificaron y nos dijeron que cerremos”.En tanto otro comerciante, contó que “llegaron y me obligaron a cerrar porque no era esencial. Me dijeron que podía tenerlo abierto si disponía del servicio de delivery”. Sin embargo, agregó que “en Paraná se interpreta que no somos esenciales”.“Queremos saber cuál es la implementación que tiene la ciudad, con respecto a las restricciones y habilitaciones. No hay nada especificado, ni firmado”.