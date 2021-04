Reclamo de comerciantes:“el problema es la desinformación del horario de cierre"

Video: "El problema que tenemos es la desinformación del horario de cierre", dicen comerciantes

Paraná Pizzería denunció que la policía los obligó a cerrar antes de lo permitido

Comerciantes de la zona de Avenida Ramírez y Provincias Unidas de la ciudad de Paraná manifestaron su preocupación por los criterios que se emplean por parte de las autoridades de control para hacer cumplir el decreto que establece el horario de cierre de las actividades comerciales.Según indicaron a, están contemplados dentro del rubro que les permite abrir más allá de las 20, y mientras a ellos los obligan a cerrar, otros siguen abiertos.Un comerciante señaló que “no hay información de la Municipalidad que nos indique, según nuestro rubro, a qué hora debemos cerrar; es según qué jurisdicción de comisaría te toque, el horario que tenes que cerrar, pero por ahí ellos no conocen bien el decreto”.Otra trabajadora comentó que “anoche vinieron tres veces pero mi habilitación dice que soy por menor de productos alimenticios y dietéticos, estoy dentro del rubor que se permite tener abierto hasta más tarde. Pero desde el sábado me están cerrando y tengo que hacerlo porque no puedo pagar una multa”.