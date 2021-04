Movimiento Entrerriano de Danzas y su "preocupación por nuevas restricciones"

Foto: Ilustrativa

En la jornada, desde el Movimiento Entrerriano de Danzas emitieron un comunicado expresando que están en desacuerdo con el horario de las 20 en que comienza la restricción, producto de la situación de la pandemia.



"No nos consideramos dentro de estas restricciones, ya que las mismas habían de actividades comerciales, religiosas y gimnasios. En nuestro caso, somos una actividad artística, formativa, como si fuésemos una escuela. El horario de las 20, 21 horas son los horarios más fuertes en los que uno puede desarrollar esta actividad, ya que la gente sale de trabajar después de esa hora, o termina con sus estudios, y ahí va a los lugares de danza a bailar, recrearse y ensayar con compañías", expresó a Elonce TV.



En muchas academias "han reacomodado las clases, pero en la gran cantidad de casos, ello lleva tiempo para readaptarlo".



"Hoy en día, reducir los horarios de trabajo implica reducir el ingreso económico y después de semejante año que tuvimos en 2020, a esta altura muchos recién están pudiendo saldar algunas deudas. Hay muchos espacios de danza que han cerrado, porque no han podido pagar el alquiler de los lugares en donde se dictaban las clases. No queremos que esto vuelva a suceder", puso relevancia.



Además, dijo, "los protocolos que han sido presentados para la actividad fueron aceptados y se están cumpliendo a rajatabla, por ende, en esta situación donde se cumple con lo establecido, es muy difícil que se produzcan contagios".



El comunicado completo:



Nosotros, el Movimiento Entrerriano de Danza, queremos expresarnos respecto las nuevas restricciones por el COVID-19.



-Nosotros, el sector de la danza somos "EDUCACIÓN Y FORMACIÓN", no somos gimnasios, aunque muchos compañeros y colegas desarrollen su actividad en estos espacios.



-No somos una actividad comercial común y corriente, estuvimos parados y cerrados durante más de 6 meses* Actualmente venimos trabajando a la mitad de la capacidad de nuestros espacios y menos todavía. Muchos quedaron en el camino.



-Cumplimos con todos los PROTOCOLOS de los cuidados pertinentes, para dictar nuestras clases. Fuimos nosotros los primeros en crear PROTOCOLOS para los espacios y acercarlo a las autoridades, que los aceptaron y aprobaron los distintos COES.



-Esta nueva restricción no nos contempla como si lo hicieron las anteriores, por ello queremos expresarnos diciendo que: no PODEMOS MÁS!. Si cerramos no vivimos, no podemos sostener más nuestra actividad. No podemos seguir soportando que se vulneren los derechos de los trabajadores de la DANZA!