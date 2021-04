Joven sufre convulsiones y pide un turno en hospital: “Quiero un diagnóstico”

Gabriel Lescano, un joven de 26 años de Paraná, sufrió durante el 2020 un accidente laboral: es albañil y se le cayó una viga en el cuello. Desde ese momento sufre convulsiones y solicita, de manera desesperada, un turno con un médico en los hospitales de la capital entrerriana. “Estoy sin medicamentos, nunca me quisieron atender y no estoy diagnosticado”, expresó aDurante la mañana de este lunes, Gabriel se presentó en el Hospital Gerardo Domagk y le dijeron que no lo podían atender.“Me pidieron que me fuera, que no podía ser atendido y no me podían dar nada. Ya fui varias veces y siempre pasa lo mismo, me derivaran a diversos hospitales de Paraná, pero nadie me recibe. Necesito un turno con un neurólogo”.El joven sufre ataques de convulsiones alrededor de “cinco veces a la semana, se me van los ojos para atrás y me sangra la nariz”, señaló.Tanto el joven como su familia están preocupados por su salud. Además, manifestó que “no puedo trabajar en estas condiciones por miedo a que me pase algo peor”. “Yo sé que hay casos de coronavirus, pero no es lo único, los otros pacientes también importamos”, remarcó.Su deseo es que lo diagnostiquen “para saber que me pasa, no sé ni que tengo”.Las personas que desean colaborar, se pueden comunicar al teléfono celular de Gabriel: 343 4 687 712.