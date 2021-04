Merendero Los abuelos: Para Salvadora, de 74 años, ayudar "llena el alma"

Salvadora, la impulsora junto a su familia de la iniciativa

El comedor "Los Abuelos", está ubicado calle Simón Bolivar en el barrio Maccarone, de la capital entrerriana. El merendero, asiste a más de 300 personas y funciona gracias a las donaciones de la comunidad., en diálogo conaseveró que "hay mucha pobreza, los chicos quieren comer. En este lugar, les preparamos la comida y ellos la buscan, esa es nuestra modalidad de trabajo".Ayer lunes se les preparó "arroz con albóndigas, para 130 familias". Este martes, la merienda consistió en tortas fritas y leche."Se le da a l que viene, no importa la edad, también concurre gente adulta", agregó la mujer.Se cumplen todos los protocolos. "Los niños vienen con el envase. Se les pone alcohol, llegan con barbijos y mantiene la distancia", destacó.Salvadora, de 74 años, que puso relevancia que, a su edad, "quiero disfrutar esto que me gusta hacer. Me pasaron muchas cosas en la vida. Esto me llena el alma".La cena se brinda lunes, miércoles y viernes, en tanto el merendero, los martes y jueves."Lo que más nos falta es la verdura, la carne. A veces lo hacemos a leña, cuando se nos termina el gas", contó.Para acercar donaciones 155304865.