Vecinos piden el arreglo de calle Celia Torra: “Estamos reclamando hace 20 años"

Vecinos de calle Celia Torrá, entre Hoffman y Churruarín, de la capital entrerriana, reclaman el arreglo de la calle. Cada vez que llueve la calle se inunda y tienen graves problemas para salir de sus hogares a realizar las actividades diarias. También solicitan una solución definitiva a las cloacas ya que “hace 20 años que reclamos los mismos problemas”.Un vecino de la cuadra, contó aque “llamamos continuamente por el desborde de las cloacas, llueve un poquito y todo se inunda, tenemos que pedir que vengan a desagotar el pozo. Desde el 2004 estamos haciendo expediente para que solucionen el problema”.En tanto otro vecino remarcó que “vinieron arreglar la pérdida de agua, pero cortaron la calle y no tenemos paso. Si llueve, como están anunciando, no vamos a poder transitar por la cuadra”.Los días de lluvia en la cuadra se forma un “estilo de laguna, los autos quedan empantanados y tenemos que hacer barricadas para que el agua no ingrese a nuestras casas. Tardan muchos días en secarse la calle, incluso cuando se está secando, vuelve a llover y pasa lo mismo”.En la cuadra, viven más de 20 familias, que se ven afectados por estos reclamos.