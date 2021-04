Tras la intervención del Fiscal, se retomaron los trabajos en calle Racedo

Paraná Ambientalistas intentan impedir la continuidad de obras en calle Racedo

En la mañana de este jueves, cuando los operarios de la empresa Demartín se hicieron presentes en el obrador de calle Racedo, se encontraron con un grupo reducido de ambientalistas que habían logrado sortear el vallado y estaban apostados en la calzada, impidiendo la realización de los trabajos.Se hizo saber al fiscal Martín Wasinger de la situación y éste dispuso que los ambientalistas sean notificados e invitados a retirarse del lugar, y ante la negativa podrían ser detenidos.En el lugar se hizo presente la Defensora del Pueblo de Paraná, Marcia López, quien en diálogo conmanifestó que los ambientalistas entendieron la situación y se retiraron voluntariamente, pero están “muy angustiados por lo que a ellos les representa y significa la tala de los árboles. También tenían mucho miedo por lo que la policía pudiera hacer, así que los acompañamos y cada uno se fue a su casa”.“Sabemos que hay una orden de continuar la obra, pero también sabemos que no hay un consenso social para la misma. Lamentablemente no se pudo llegar a un consenso, pero estamos conformes con el proceso de diálogo que se dio entre vecinos y la comuna”, destacó López.Consultada sobre cómo llegaron los ambientalistas hasta el lugar, la Defensora dijo que desconoce si saltaron el vallado, “ellos dijeron que entraron con permiso y estaban en la casa de un vecino. Eran tres o cuatro personas y no estaban impidiendo las obras”, aclaró finalmente.