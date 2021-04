Boleto del colectivo en Paraná: regirán desde este viernes las nuevas tarifas

Obtención de beneficios

Boleto universitario online

Boleto combinado

Regularización de ramales de líneas

. Se mantendrán el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU), y los beneficios por discapacidad. La suba fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante mediante Ordenanza N° 9960.quedarán de la siguiente manera:: $ 45,30: -: -: $ 4,50: $ 11: $ 14: $ 29: $ 20: $ 59: 20,39: $ 26,55: $ 16,20: $36Los trámites de registro y asociación para el acceso a los beneficios se realizan de manera presencial en la Unidad de Gestión SUBE -Almafuerte 233- con turno previo.Para la obtención de turnos deberá registrarse en el nuevo portal web del ciudadano Mi Paraná, con acceso directo en la página web de la Municipalidad. Una vez registrado y con sus datos verificados, se debe ingresar a ‘Mis Turnos’ - ‘Acceder’ - ‘Nuevo Turno’.Para poder sacar turnos a menores de 14 años, el adulto responsable puede acceder desde su cuenta a “Mis familiares vinculados”, asociar los datos del menor en su perfil y gestionar el turno por él.Una vez solicitados todos los turnos, podrán visualizarse en su agenda personal “Mis Turnos”.Con el nuevo portal Mi.Paraná, los estudiantes terciarios/universitarios pueden tramitar su beneficio exclusivamente online. Deberán registrarse, ingresar a ‘Mi SUBE’, completar el formulario, adjuntar el Certificado de Alumno Regular vigente y esperar su aprobación.Se mantendrá el beneficio de boleto donde, al combinar dos líneas de colectivos en menos de 60 minutos, el segundo boleto será gratuito. Podrá encontrarse la nueva grilla de combinaciones posibles para acceder a este beneficio en sube.parana.gob.arGracias al trabajo conjunto entre la Unidad de Gestión SUBE de la Municipalidad y Comisión Nacional de Regulación del Transporte, se logró regularizar y reflejar en su sistema y frente a Nación Servicios los nombres de cada línea, recorridos y ramales. Quedando plasmado el cambio de nombre de la ex Línea AM que pasará a llamarse Línea 17 y la ex Línea AN que se llamará Línea 22 E.