Paro de sanidad: “El acatamiento fue casi total en la provincia”

El gremio de la Sanidad realizó este viernes un paro de tres horas en efectores privados de la salud en reclamo de una recomposición salarial., Mariela Ponce, secretaria general de ATSA, afirmó que “el acatamiento en toda la provincia fue casi total; en las ciudades más chicas no hubo tanta adhesión, pero esto también tiene que ver con el miedo que tienen ciertos trabajadores”.Sobre cómo sigue el plan de lucha, dio cuenta que este sábado habrá una reunión con el Consejo Directivo Nacional para ver si hay respuestas al reclamo y en caso de no haberlas, está programado un nuevo paro de 24 horas para el martes 30.Ponce dijo que los referentes de algunas clínicas y sanatorios apoyan la medida y explicó que “las paritarias no se cerraron porque las prestaciones no están abonadas a los valores actuales. Entonces las cámaras tienen que pedir aumento de las prestaciones sanatoriales y por eso esta medida los ayuda a pedir esos valores reactualizados”.Por otra parte, destacó que “hay empresarios que están ejerciendo una violencia económica hacia los trabajadores de la salud, que están sufriendo y que desde el momento cero estuvieron frente a esta situación de pandemia”.La medida de fuerza de este viernes, y la que podría concretarse el próximo martes, afecta al sector asistencial, clínicas, consultorios, institutos con y sin internación, servicios de emergencias médicas, geriátricos e institutos de atención de enfermedades mentales.