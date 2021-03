Paro de Sanidad: reclaman una recomposición salarial del 16% respecto al 2020

Sueldos, bonos y futuras medidas de fuerza

El gremio de la Sanidad realiza asambleas informativas en diversos efectores de salud privados para detallar las medidas de fuerza que llevan adelante. Para este viernes está previsto un paro de tres horas y evalúan la posibilidad de una huelga general para el día 30 de marzo."Recorremos todos los establecimientos de salid privados de la provincia y estamos informando sobre las medidas de fuerza que se tomaron a nivel nacional, a raíz de que el sindicato que se reunió para recomponer las escalas salariales del 2020 y las Cámaras aducen que no pueden hacer frente a lo que pedimos", detalló la secretaria general de ATSA, Mariela Ponce, aY explicó: "Para recomponer los sueldos de los trabajadores de salud a diciembre del 2020 pedimos un 16%, pero cabe aclarar que no es lo mismo que el reclamo paritario del 2021, cuya reunión será en el 30 de junio y el aumento debería ronda el 30%".En esta ocasión, Ponce detalló que "este viernes se llevará a cabo un paro de tres horas, en diferentes turnos, (por la mañana, tarde y noche) y cada establecimiento, de acuerdo al movimiento determinará el paro de actividades. Sin embargo, los servicios de urgencia estarán asegurados".A su vez , aclaró que "ATSA nuclea a todo el sector privado, como sanatorios, clínica, consultorios, geriátricos, servicios de emergencia e institutos médicos". Y detalló que el Hospital de la Baxada "es público, pero al tener una gestión privada todos los trabajadores están nucleados dentro de los convenios colectivos de Sanidad".Por otra parte, informó que este sábado tendrán una nueva reunión con el Consejo Directivo Nacional para dialogar sobre la recomposición salarial, "si no tenemos respuesta, esta previsto un paro general para el martes 30 de marzo"."Los trabajadores de salud estuvieron al frente de la pandemia, están cansados y pedimos un salario digno", sentencióConsultada sobre el bono para los trabajadores de salud, Ponce manifestó que "fue todo un tema, realizamos muchas audiencias para que se paguen y en algunos lugares lo logramos y en otros no. Hubo lugares de la provincia que ni siquiera habían cargado a sus empleados en el sistema".En la provincia hay alrededor de 8.500 trabajadores privados de salud, y nucleados en ATSA unos 4.500. El salario promedio ronda los 51.000 pesos y con los descuentos los trabajadores reciben un promedio de 41.000 pesos", explicó.En este sentido, aclaró que "la diferencia con los trabajadores públicos es mucha, porque ellos tienen un básico de 20.000 pesos, pero en la parte publica tienen conceptos no remunerativos que aumentan un poco los sueldos".