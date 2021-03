Acampe y vigilia en Boulevard Racedo: realizaron "movida" artística y cultural

Paraná Constructora suspendió los trabajos en la obra de ensanche de calle Racedo

Los hechos

En la noche de este martes, vecinos que permanecían en el lugar, fueron parte de una "movida" artística y cultural, con músicos que se sumaron a la iniciativa "haciendo más amena la vigilia" describieron a Elonce TV. También realizaron una olla popular.Gastón Dutruel, que forma parte de Luseraboy, contó que concurrieron "para solidarizarnos con la gente que permanece en el acampe, para hacer más grata la tarde y noche, además en estado de vigilia, recordando el 24 de marzo"."Varios músicos decidimos colaborar con el sonido, trayendo micrófonos, disponiéndose para sumar sus canciones. Esto es un festival de música, hay folclore, rap, rock, lecturas, se va a leer un documento. De esta manera nos sumamos al estado de vigilia permanente", aportó.Por su parte, Prócer y Big Nacho, referentes del arte urbano en Paraná explicaron que "así como el rap viene de la protesta, cuando al pueblo le molesta algo, hay que estar junto a ellos. Lo hacemos sumándonos desde lo artístico".Este lunes 22 estaba previsto que inicien las obras de ensanche de boulevard Racedo, tras conocerse el fallo judicial a favor de la Municipalidad y contra el amparo ambiental que había presentado el Foro Ecologista de Paraná. En el lugar, un grupo de vecinos se manifestó en contra de la tala de árboles y se registraron incidentes.Vale recordar que la obra fue suspendida momentáneamente ya que se consideró que "no estaban dadas las condiciones para que continúen los trabajos".Este martes por la mañana, un escribano constató que la constructora no puede iniciar la obra debido a la presencia de vecinos y ambientalistas en el acampe."Hasta que no haya un diálogo entre las partes no será posible retomar la obra, porque el solo hecho de demarcar también generará conflicto", apuntó la Defensora del Pueblo, Marcia López, quien se hizo presente en la jornada para dialogar con los ambientalistas.