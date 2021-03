Paraná Padres de hijos con enfermedades crónicas piden al CGE volver a las aulas

La Resolución 0156 del Consejo General de Educación, sobre la no asistencia de grupos de riesgo a los establecimientos escolares, generó el reclamo de padres de chicos con diabetes controlada, los cuales tienen en cuenta un informe elaborado por profesionales y el Ministerio de Salud de la Nación, que avala la asistencia al aula, con el consentimiento de los padres y la autorización del médico.“Hay una normativa del Consejo General de Educación que dice que los pacientes con enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, no pueden asistir a clases y de ahí se generó un conflicto muy importante, no solamente a nivel provincia sino también en todo el país. Es por ello que entre las Sociedades de Pediatría, Nutrición y Diabetes se elaboró un documento en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, en el cual, se aclara que los pacientes con diabetes con buen control metabólico pueden asistir a clases porque tienen el mismo riesgo de contraer la enfermedad. La mayor parte de los chicos con diabetes puede asistir a la escuela porque en general no tenemos pacientes con mal control metabólico”, aclaró en diálogo con“En este momento los papás están viviendo mucha angustia y también los chicos que se sienten discriminados. Estamos viviendo un momento de angustia injustificada y nuestro deber como pediatras es proteger a los chicos”, dijo la profesional y pidió a las autoridades “tener en cuenta el documento elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación y las sociedades de profesionales”.Finalmente, Figueroa Sobrero consideró que “decir que un paciente con diabetes no puede asistir a clases es discriminación, hay que evaluar al paciente. No hay motivos para generar esta polémica que los padres tienen que estar con abogados, elevando notas y exponiendo a los chicos”.