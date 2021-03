Padres de hijos con enfermedades crónicas piden al CGE volver a las aulas

El caso de Paula, que este año tenía la ilusión de iniciar la secundaria de manera presencial, se replica en muchos chicos que padecen enfermedades crónicas. Si bien Nación avala la asistencia al aula, una Resolución del CGE lo impide.



Diego Fumiato y Carolina Ulrich son padres de Paula, que este año tenía toda la ilusión de comenzar de manera presencial el primer año de la escuela secundaria. Pero como padece diabetes de tipo 1, una resolución del Consejo General de Educación, le impide regresar a la escuela.



“Tuvimos un aviso de la apoderada legal y técnica del Colegio Cristo Redentor que nos informaba que no íbamos a poder hacer presencialidad con Paula en el establecimiento. También tuvimos una extensa reunión, donde la directora y la vice pusieron la mejor buena voluntad y se elevó una nota formal al área de educación privada del CGE, donde radica el problema, pero nos denegaron el pedido”, comenzó contando Diego a Elonce TV.



Según indicó, desde el organismo les enviaron una nota, con un sello y firmada por “Patricia Todoni, negando la presencialidad y amparándose en la Resolución Nº 0156/2021” del CGE.



Ante esto, la familia de Paula buscó el patrocinio de una abogada y enviaron una carta nuevamente al CGE adjuntando documentación de la Sociedad Argentina de Pediatría y la Federación Argentina de Diabetes, “que son los verdaderos expertos en la materia explicando que hay una discriminación sobre este tema”.



En la diabetes tipo 1, “bien gestionada, los chicos tienen la misma incidencia, si adquieren la enfermedad, que cualquier otro niño que no la tuviera”, dijo Fumiato. Y agregó que hay miles de padres con hijos diabéticos “que están en la misma situación en la provincia que ha adherido a la Ley 156 y no ha hecho caso al Ministerio de Salud de la Nación que ha manifestado de manera formal que los chicos deberían empezar en forma presencial si el médico que la atiende y los padres lo ameritan”.



“Estábamos contentos porque comenzaban las clases y el 24 de febrero nos avisaron de la escuela que, por esta resolución, no iba a poder empezar”, dijo por su parte Carolina, mamá de Paula.



En la nota enviada al colegio, autorizando a la niña a asistir a clases, adjuntaron el certificado del médico tratante y los análisis que dan cuenta que Paula “tiene una gestión impecable en su diabetes tipo 1. Ella hace otras actividades, va a natación, canto y está por empezar inglés, no tiene problemas, lo único que nos faltaría es que el Consejo de Educación, con suma urgencia, saque una nueva resolución para que los niños con enfermedades crónicas controladas, con autorización del médico y los padres, puedan ir a la escuela. Ya salieron a nivel del Ministerio de Salud de Nación y de la Sociedad Argentina de Diabetes, las consideraciones para este tipo de personas de riesgo”.



“Muchísimos padres se han comunicado con nosotros por esta situación, esa resolución tiene que cambiarse ya”, reclamó.



Por su parte, Paula, expresó que “tenía la ilusión de poder empezar la secundaria presencial, poder aprender y entender las cosas un poco mejor y también socializar con mis compañeros que el año pasado no pude verlos. Tengo la misma capacidad de mis amigos y puedo hacer las mismas cosas, además si bien tengo una enfermedad, está controlada”.



Finalmente, el padre de la adolescente pidió a las autoridades del CGE, “que tengan empatía sobre la situación, que se informen y pidan la resolución al Ministerio de Nación sino se lo mandamos nosotros”. Elonce.com