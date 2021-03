Mujer taxista evitó estafa a jubilado: Hizo que el delincuente devolviera dinero

que transportaba. Fue así que logró "abrirle los ojos" al hombre de 76 años y que empezara a sospechar de la persona, que finalmente se comprobó, buscaba estafarlo.La joven trabajadora contó aque un cliente tomó el taxi en Plaza 1º de Mayo y en el viaje ". Me pareció sospechoso. Le sugerí que le haga firmar un papel cuando le entregue el dinero. Creo que ahí ya el hombre empezó con dudas".Le hizo firmar a mi cliente un papel que no coincidía con lo estipulado. Lo dejamos al supuesto abogado en calle Soler. Antes de bajarse, ya mi pasajero le había entregado el dinero. Ahíl", siguió relatando la joven.

Empezó a temblar y terminó devolviéndole el dinero

El sujeto "estaba temblando.Le pedí que me entregue alguna documentación que certifique que trabaja de abogado, empezó a temblar y terminó devolviéndole el dinero", relató la joven trabajadora.Manifestó queAl referirse al monto entregado, la chica contó que el hombre "me había dicho que le iba a entregar 100 mil pesos, pero lo que le había pedido (el estafador) era 300 mil, por lo que él iba a sacar un crédito para completar esa suma".. "Espero que se sepa algo sobre esta persona. Publiqué esto en las redes sociales con el consentimiento del hombre al que pretendieron estafar, allí varias personas me escribieron diciéndome que anteriormente había querido robar en un supermercado y que había sido escrachado. La chica tomó fotos del estafador, a pedido del hombre, así como también, grabó las conversaciones.