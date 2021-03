Invasión de mosquitos en Paraná: fumigan con nueva maquinaria en Parque Urquiza

Dengue

“Continuamos la fumigación con nueva maquinaria que se suma a la existente en el municipio, para controlar y bajar la población del mosquito adulto que está tan abundante en este contexto, que no solo se da en Paraná sino en todo el país por razones climáticas que hicieron a este fenómeno bastante inusual”, comunicó ala titular de Ambiente y Acción Climática de la Municipalidad de Paraná, Vanesa Zehnder.“Esta nueva maquinaria permite llegar a lugares más inaccesibles y tiene una gran efectividad para bajar la población de mosquitos”, aclaró al dar cuenta que “se trabaja a un ritmo muy intenso debido a la gran demanda de las comisiones vecinales”.Según indicó, las tareas de fumigación se realizan sobre Parque Urquiza desde Toma Vieja hasta Bajada Grande durante toda la semana con maquinaria pesada y con las mochilas llega hasta los barrios.Por su parte, la coordinadora municipal del Nodo Epidemiológico, Silvina Saavedra, explicó cómo funciona la fumigación con el nuevo equipamiento. “Hace una nube que dura un poco más de tiempo en el ambiente y mata más mosquitos, por eso tiene una mayor eficiencia que las mochilas comunes o la termo-niebla”, indicó al tiempo que aclaró: “Los insecticidas que utilizamos tienen un poder residual de 24 a 48 horas”.Punto aparte, comentó que “se han realizados bloqueos por probables casos de dengue, pero hasta ahora se han descartado y no hemos tenido ninguna otra notificación de Provincia”.Saavedra anunció que continúan los operativos de descacharrización durante esta semana en los barrios Macarone, Puerto Nuevo, Puerto Sánchez, Morro, Villa Almendral.Asimismo, reconoció su preocupación ante el probable surgimiento de casos de dengue después de los feriados por Semana Santa, que es cuando la gente vuelve de sus paseos. “Misiones, Salta, Brasil o Paraguay, siempre tienen casos. Y si la persona regresa del viaje con fiebre debe consultar al médico y mantenerse con repelente para que los mosquitos no la piquen y no iniciar un brote”, recomendó.