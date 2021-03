Vuelta a clases: Comercios registraron importante demanda de uniformes

Padres y madres de chicos que inician las clases presenciales esta semana en distintas instituciones de la ciudad, se acercaron a un comercio para ultimar detalles y comprar algunas prendas que les faltan.Juan, expresó aque “vine a comprar las cosas que faltan para el uniforme de mi hija Juanita. Anduvimos en el centro y no conseguimos. Nos falta la pollera, la chomba, un par de cosas”.La niña, en tanto, señaló que “me gusta mucho esto de volver a clases en la escuela. Voy a Nuestra Señora de la Esperanza. Voy a tercer grado, me toca volver el miércoles”.Otra mamá, indicó que “vengo a buscar un uniforme, lo más importante es que vuelva a sociabilizar con sus compañeros. Sabe que tiene que lavarse las manos, llevar el alcohol en gel, tener el máximo cuidado”. Su hijo manifestó que “vuelvo el miércoles a clases en la escuela Martín Lutero. Sé que tengo que cumplir un protocolo, mantener distancia, lo que más me gusta es estar con mis amigos”.Otra niña, de 11 años, que asiste a la escuela San Francisco de Borja, remarcó que “empiezo el viernes, estoy en sexto grado. Me falta la pollera así que vine a buscar una pollera. Me gusta mucho volver a mis amigas, quise volver a la escuela todo el año pasado”.