Bahl anunció que extiende la temporada turística hasta el 15 de marzo en Paraná

“Si bien estaba programada hasta el 28, se extenderá la temporada turística, al menos hasta el 15 de marzo”, comunicó ael intendente Adán Bahl.Según anticipó, “están planificadas obras hídricas importantes y ni bien termine la actividad, las empezaremos a desarrollar para atrapar todos los líquidos que vienen desde la barranca de Parque Urquiza, para que ya no pasen por la arena estarán todos sumergidos y se acomodará la salida del agua”.Las declaraciones del mandatario municipal fueron en el marco de la segunda jornada deCampeonato Argentino de Wakeboard 2021 que se desarrolla hasta este domingo 28 de febrero en el Balneario Municipal.“Se verificó en los últimos días una presencia importante de turistas en Paraná, pero estos eventos en particular tienen un plus porque se gasta dinero que se vuelca a la actividad económica de la ciudad, además de darles un espectáculo a los paranaenses”, resaltó al respecto.Punto aparte, mencionó que para esta noche está prevista la actuación de 12 Monos y Combo Mutante en el Anfiteatro Municipal en el marco del programa Activá Verano. “La cultura es un derecho y debe ser focalizada como una industria cultural, por eso hay que generarles oportunidades a los artistas puedan a conocer sus trabajos, tener sus ingresos y la expectativa de poder vivir de lo que hacen”, acotó.