Vecinos de Barrio Anacleto Medina Sur piden "solución" a cloacas rebalsadas

Angélica Dobler, una vecina de esta zona de la ciudad, indicó aque "las cloacas están completamente rebalsadas, desde hace dos meses", que ya ha realizado el reclamo en Obras Sanitarias "y no hemos tenido respuestas".Además, reclamó por "pastizales altos, luminarias y basura"."He llamado, me han dicho que tengo el expediente ya en curso, pero no han venido. No tenemos respuestas. Me dijeron que me lo pasaban como 'urgente', ero desde hace dos meses que es urgente y no han venido", dijo la mujer.Alberto Núñez, otro de los vecinos, manifestó a: "Es una vergüenza, la gente debe pasar por encima de todo el excremento. Ha habido muchos reclamos y ni siquiera se han hecho presentes en el lugar"."Los vecinos hicimos una canchita para los chicos, pero le podemos dar muy poco uso a raíz de esta situación. Los papás no están enviando sus hijos a la práctica, a raíz de este foco de contagios para cualquier enfermedad, que produce esto de las cloacas rebalsadas, que está a pocos metros", mencionó.