Regreso a las aulas: condiciones edilicias y reclamos de escuelas en Paraná

Paraná Beneficiarios de programas sociales realizan tareas de limpieza en escuelas

Video: Regreso a las aulas en Paraná: la situación de la escuela Pérez Colman

Escuela Héroes de Malvinas

Video: Regreso a las aulas en Paraná: la situación de la escuela "Heroes de Malvina"

A días del comienzo de clases y regreso a las aulas en Paraná, las instituciones trabajan para poder volver a la presencialidad., visitó este martes la Unidad Educativa Nº1 Cesar Blas Pérez Colman y las autoridades dialogaron sobre su realidad.“Hace 20 días que venimos trabajando, preparando todo lo pedagógico, administrativo y edilicio. Pero también estamos acongojados por la forma en que estamos trabajando con la falta de muchos recursos”, expresó aNorma Ricle, directora.“Lo fundamental que falta es el transporte para los chicos de nuestra institución. Son alumnos en condiciones muy vulnerables y es necesario para que puedan asistir a clases. Ya presentamos una nota a las autoridades y esperamos una respuesta”, dijo.A la escuela asisten 407 alumnos, que realizan turno completo: “ingresan a las 7:30 y salen a las 16 horas”, sin embargo, por la nueva resolución y debido al coronavirus, los estudiantes realizaran jornadas de 4 horas.“Nuestros alumnos no van recibir el desayuno, la merienda ni el almuerzo. Van a seguir con la misma metodología que meses anteriores: le entregaran un módulo de alimentos por mes”, indicó la directora.Por su parte, la institución ubicada en Barrio Paraná V, contó su realidad y las condiciones edilicias que atraviesan días previo al inicio de clases.“Estamos trabajando de manera virtual, porque ni siquiera los docentes estamos en condiciones de volver a las escuelas. Pensamos que el estado iba a destinar recursos para poder arreglar las instituciones y nuestra escuela no tiene edificación necesaria para regresar a las clases”, expresó aJohana, una docente.“En muchas aulas no tenemos luz, porque hay filtraciones y eso hace que las instalaciones eléctricas sufran deterioros. No podemos llevar adelante los protocolos sanitarios ni las medidas de seguridad que piden desde el Consejo de Educación”, dijo.Y agregó que “nosotros queremos volver a la prespecialidad, exigimos regresar. Queremos trabajar con los recursos garantizados por parte del Estado y no de nuestro bolsillo”.