Sigue búsqueda de mujer ausentada en Paraná: “No descartamos ninguna hipótesis"

Paraná Extienden a todo el país la búsqueda de mujer ausentada de Paraná en enero

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicó un aviso sobre la desaparición de María Eva González de Paraná.Silvina Calveyra de la Red de Alerta de Entre Ríos.“Las desapariciones de las personas no se dan porque sí, muchas veces son decisiones personales, pero no puede haber un consentimiento previo cuando tiene problemas de salud. La estamos buscando a nivel nacional y en otras provincias”, dijo.La mujer, de 38 años y con domicilio en Carrafa S/N, vestía la última vez que fue vista una remera color negra, calza negra, zapatillas color rosado y bolsas donde llevaba pertenencias.Mide 1.50 metros de altura, es de tez blanca, cabello largo ondulado color castaño claro y posee un tatuaje de una letra "E" en el hombro izquierdo a la altura del hombro.Calveyra, indicó que “si bien María Eva estaba, muchas veces, en situación de calle, tenía contacto con sus hijos y hermanos. Ellos fueron quienes denunciaron su desaparición, el 20 de enero. Están muy preocupados porque María, conocía de memoria el teléfono de una de sus hermanas y es raro que no se haya comunicado con ellos”.Se supo, que la María no tenía teléfono celular, redes sociales y “no maneja internet”, señaló. En este tipo de búsquedas “eso se torna un inconveniente porque generalmente se analizan los mensajes y posteos porque muchas veces da una pista real”.“Nos llegó una información de Santa Fe, de que la habían visto en la terminal de ómnibus. Viajamos junto a sus familiares a la ciudad y nos entrevistamos con la policía, todavía no pudimos acceder a las cámaras porque son muchos días y no tenemos la fecha exacta en que estuvo allá”, indicó.Calveyra, aseguró que existe un compromiso ciudadano en esta búsqueda ya que “recibimos muchos llamados de camioneros y personas que dicen haberla visto y quieren colaborar con la causa. No descartamos ninguna hipótesis”.- 911- 134- 0343 154 123 087 Red alerta- 0800 444 6373 Mesa de ayuda