La falta de agua y productos de limpieza afecta a escuela de Paraná

A pocos días de volver a las aulas, docentes de la Escuela Nº22 Jorge Newbery, están preocupados por las condiciones edilicias y de limpieza.“La situación de la escuela no es algo nuevo, en el 2020 no pudimos dar inicio del ciclo lectivo por la falta de agua, hay problemas de presión y las cañerías son muy viejas”, indicó una de las delegadas y docente, Sandra, aEn tanto, otra de las delegadas contó que la institución presenta varios problemas “hay techos que se están por caer, paredes que se cayeron los revoques, no contamos con agua y es difícil limpiar las aulas, baños”.“Tenemos problemas de presión del agua, y nos dijeron que necesitamos es que se coloque al ingreso al establecimiento, a pocos metros de la calle, una cisterna y elevar el tanque de la escuela”, resaltó.A su vez, contó: “El miércoles 17 deberían presentarse 40 personas del equipo docente, estamos sin agua y no pudimos cobrar aun los cheques para comprar la partida de limpieza”.“Recibimos la partida de limpieza correspondiente a marzo, abril y mayo del 2020 y cada mes era de 2.100 pesos. A su vez nos correspondía un cheque de partida de covid de 20.000 pesos, pero todavía no lo pudimos cobrar”, resaltó Sandra.En este sentido contó que con ese cheque “debemos comprar elementos que están establecidos por protocolo, como mascaras de acetato, necesitamos unas 45 y cada una vale más o menos 300 y 350 pesos y eso suma un promedio de 13.000 pesos de la partida”.Cabe destacar que la escuela no cuenta con teléfono ni internet ya que “no contamos con fondos, no tenemos cooperadora y todos los insumos administrativos lo pagamos con lo recaudado del kiosco”.