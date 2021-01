Faltante de agua: “El problema no son las pérdidas sino el consumo excesivo"

Con las jornadas de calor que vienen sucediendo en Paraná, el consumo de agua se incrementó notablemente, y en diferentes zonas de la ciudad escaseó el suministro.Sobre este tema, el subsecretario de Obras Sanitarias, Juan Pablo Arroyo, informó aque “las altas temperaturas hizo que haya un exceso de consumo, hubo zonas en la que hubo mucho derroche y en otras faltaba el suministro”.“En la zona del kilómetro cinco y medio, barrio Los berros, Empleados de Comercio, zona Seminario faltó el agua y fuimos dando soluciones en barrio Paraná V, a través de un pozo. Tratamos de dar soluciones permanentes, pero lamentablemente llevan tiempo las obras”, sentenció.Meses anteriores uno de los problemas que ocasionaban falta de agua era la bajante del río que dificultaba la captación de agua, “en este momento no tenemos esos problemas porque el río tiene una altura de 1,50 metros, pero”, declaróConsultado sobre los reclamos de vecinos de calle Zanni, por a falta de agua y un eventual corte de calle para exigir que se reanude el servicio resaltó: “Hablamos con la comisión vecinal, les explicamos lo que estábamos haciendo para solucionarlos, pero saben que todo lleva tiempo”.“Entendemos que hace varios días están sin agua, es complejo, pero le estamos dando apoyo con los camiones cisternas y mientras tanto desde Obras Sanitarias solucionamos esta cuestión”, sumó Arroyo.“Las reservas bajan mucho más rápido, tanto en la Planta Etcheverria, como en los distribuidores, el agua se gastó mucho más rápido durante este fin de semana.d, hay un exceso de consumo y derroche”, explicó Arroyo.En relación a las roturas de cañerías, dijo que “las pérdidas no son el problema, porque las reservas bajan cuando hace mucho calor”.De todos modos, aclaró que “le estamos tratando de dar solución a todas las pérdidas de agua. A las cañerías más grandes les damos solución en un tramo de 24 a 48 horas”.“Los camiones cisternas no dan abasto, durante todo el fin de semana les llevaron agua a los vecinos afectados”, mencionó.En este sentido, dijo que “”.“Pedimos solidaridad, el que tiene agua que no la derroche., es un consumo excesivo”.