Piden un avión sanitario para la joven que sufrió un grave accidente en su moto

Paraná Joven sufrió un grave accidente y su familia solicita ayuda para afrontar gastos

El pasado miércoles, en horas de la tarde, Mercedes Pabon, de 26 años sufrió un grave accidente en la intersección de Ruta nacional 12 y calle Newbery, cuando se incendió su moto al chocar contra una camioneta.La mamá de la joven, comenzó con la campaña para conseguir un avión sanitario porque tiene miedo que su hija no soporte el viaje en ruta."La quieren trasladar al Hospital Central de Quemados (en Buenos Aires) en ambulancia, pero se me va a morir en pleno viaje. Le pido al gobernador o al presidente porque se me está muriendo y estoy desesperada", exclamó Celina Pabón, mamá de la joven.La mujer detalló que su hija está luchando por su vida, con la ayuda de los profesionales de la salud, en el hospital San Martín de Paraná.Sobre el estado de salud de su hija, comentó que "está grave, la cara no está quemada pero todo su cuerpo sí. El médico dijo que sus arterias y venas están dilatadas, la presión es baja y al estar hipotensa no realiza bien el círculo de respiración mayor y menor eso provocaría que sus órganos colapsen por eso le dan la medicación para la presión. Está entubada con coma farmacológico".