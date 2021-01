Demanda “estable” en ladrilleras: los precios para construir en Paraná

Una ladrillera de Paraná, ubicada en calle Juan Garrigó 3.850 contó anteque la demanda de ladrillos se encuentra “estable” y detalló cuánto vale cada unidad, el tiempo que les lleva fabricarlos y cómo trabajan en las jornadas de altas temperaturas.“Debemos trabajar a pesar de las inclemencias del tiempo, con el calor lo hacemos durante todo el día, desde bien temprano, cortamos a la siesta y de tarde seguimos. Aprovechamos el buen tiempo, con la lluvia se hace imposible”, dijo el encargado de la ladrillera, Segundo Cuello, aEn la ladrillera trabajan alrededor de seis personas, “la cantidad varía según el día, la mayoría de los que trabajan acá lo hacen también en otros lugares”, detalló.En cuanto a la venta dijo que “venimos bien, estamos estables, todo lo que se hace se vende, los precios son por mil ladrillos, que en verano los hacemos en un promedio de 20 y 30 días, `porque el proceso es largo. Cada ladrillo sale 12 pesos y en los corralones lo venden alrededor de 20 pesos”.“No tenemos mucha demanda, hay mucha competencia con otras clases de materiales, pero los clientes de siempre siguen eligiendo el ladrillo común”, resaltó.En cuanto a la faltante de ladrillos, dijo que “lo que más falta es cerámico, entre los conflictos del transporte y la faltante de arena, repercutieron la oferta. La mayoría de corralones no trabajan con ladrillo común entonces a las personas que van y buscan les dicen que no hay, pero nosotros vendemos a particulares, aunque muchos no saben”.