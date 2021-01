Este miércoles, los transportistas volvieron a protestar en el Túnel Subfluvial, luego de conseguir una representación gremial de Unión Nacional de Transportistas afines (UNTRA). Están apostados en el carril Paraná-Santa Fe y solamente se encuentran varados camiones de cargas, los vehículos particulares circulan normalmente“Estamos nuevamente llevando a cabo un corte pacifico, en la zona del túnel. Retenemos la mayor parte del tránsito pesado posible a la espera de obtener una respuesta sobre la situación económica del transporte nacional. Con el tema de la inflación, los insumos están aumentando mucho”, expresó a, Fabiana Gregortutti, transportista.“Nos nucleamos en esta asociación para tener el respaldo de ellos. Nos sentimos totalmente representado que abarca todo el transporte nacional. A su vez, estamos colaborando con los demás cortes que surgen en diferentes provincias”, dijo.El Puente Victoria - Rosario se encuentra cortado desde este martes a la medianoche.Al respecto comentó que “el único que nos puede dar una solución, es el presidente de la nación. Cada vez hay más impuestos que no cesan, prácticamente no tenemos ganancias, porque lo que generamos se nos va en gastos y es imposible sobrevivir”.“El paro no se levantó, solamente se descongestionó el tránsito en el Túnel Subfluvial. La medida sigue por tiempo indeterminado, no tenemos fecha de solución”, aclaró.Los camiones con cargas alimenticias transitaran normalmente. Los transportistas que lleguen del exterior “tendrán cortes alternativos. Cada una hora liberamos entre 10 y 15 camiones”, finalizó.