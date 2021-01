Preocupa el exceso de velocidad en el Acceso Sur de Paraná

Personal de Tránsito municipal realizó este miércoles por la mañana un operativo en Avenida de las Américas y Balbín. El subdirector del área, Rubén Dabín, dijo aque “se controlan todo tipo de vehículos. Se pide registro de conducir, tarjeta verde, seguro, el uso de cinturón de seguridad o casco y corroboramos que el rodado esté en condiciones”.El funcionario indicó que la Comisión Vecinal de la zona, ha expresado su preocupación porque tenemos la bicisenda y la velocidad no se respeta. Es conveniente que haya controles. En la colectora la velocidad permitida es 40 kilómetros por hora”.Dabín reconoció que “en este momento no contamos con el radar, pero por la intensidad del vehículo podemos ver el exceso. No podemos labrar el acta, pero sí detener el rodado, solicitarle al conductor la documentación y pedirle que disminuya la velocidad”.Asimismo, opinó que “al ser muy nuevo el Acceso Sur, es una obra que necesitaría la cartelería indicada para que el conductor sepa” a cuánto conducirse.