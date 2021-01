Niño de 11 años recuperó la bicicleta que le habían robado

El video del robo

Video: Video: le robaron una bicicleta a un niño de 11 años del patio de su casa

Días atrás, un delincuente saltó el portón de una casa y recorrió 15 metros para robar una bicicleta que estaba en el patio delantero de la vivienda. Las cámaras del lugar grabaron el delito.La bicicleta pertenecía a un niño de 11 años, quien dijo aque “cuando la quise buscar y no la encontré, me desesperé. Ahí supe que me la habían robado”. Todo ocurrió mientras la familia estaba en el patio trasero.Según supo, este sábado, personal de la División Robos y Hurtos realizó un allanamiento en una vivienda de barrio Anacleto Medina. Allí encontraron la bicicleta robada. La mujer que la tenía aseguró que se la compró a un chico.El rodado fue secuestrado y fue devuelto a su propietario.